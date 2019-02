Nemecko chce zachrániť rusko-americkú zmluvu o raketách

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 3. februára (TASR) - Predstavitelia nemeckých vládnych strán pre oblasť zahraničnej politiky chcú predložiť Rusku a Spojeným štátom návrh, ktorý by v Európe odvrátil nebezpečenstvo pretekov v jadrovom zbrojení po tom, ako obe veľmoci tento týždeň oznámili, že prestanú plniť vzájomnú Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).Podľa Rodericha Kiesewettera, zástupcu konzervatívneho bloku Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU)/Kresťanskosociálna únia Bavroska (CSU) v zahraničnom výbore Spolkového snemu, a podpredsedu parlamentnej frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Rolfa Mützenicha by mala Moskva svoje nové rakety Novator 9M729 presunúť smerom na východ, a to na miesta, odkiaľ nebudú schopné zasiahnuť "Európu", uviedol nedeľník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ktorého informácie prevzala tlačová agentúra DPA.Výmenou za tento krok má byť sprístupnenie amerických zariadení na odpaľovanie rakiet v Európe - v Rumunsku a neskôr aj v Poľsku - ruským kontrolórom. Odsun uvedených ruských rakiet však musí podľa Kiesewettera podliehať, keďže ich návrat po železnici alebo po ceste je možnýRuský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že jeho krajina pozastaví plnenie INF po tom, ako Spojené štáty v piatok ohlásili odstúpenie od tejto bilaterálnej dohody. Rusko tiež podľa Putina začne výskum a vývoj nových typov rakiet.Zmluvu INF podpísali 8. decembra 1987 vtedajší lídri Sovietskeho zväzu a USA Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 1988, vyriešila krízu okolo sovietskych rakiet s jadrovými hlavicami, namierených na západné metropoly.Obom stranám zakázala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.Washington v uplynulých rokoch viackrát obvinil Moskvu z porušovania tohto dokumentu. Kremeľ však tieto tvrdenia odmieta a vyhlasuje, že zmluvy INF sa nepridržiavajú Spojené štáty.