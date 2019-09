Nemecko chce zaviesť limit pre rozpočet EÚ na úrovni 1 % HDP bloku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. septembra (TASR) - Nemecko, najväčšia ekonomika Európskej únie (EÚ), chce zaviesť limit pre budúci rozpočet európskeho bloku na roky 2021-27 na úrovni 1 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Tento limit je nižší ako 1,11 % HDP celej Únie, ktorý navrhuje Európska komisia.Štáty EÚ sa pripravujú na boj o rozpočet, ktorý sa bude schvaľovať na budúci rok. V pondelok sa v Bruseli zídu ministri financií EÚ, aby prediskutovali túto otázku.Diplomatické zdroje uviedli, že Nemecko, najväčší čistý prispievateľ do spoločných pokladníc bloku, predloží v pondelok ministrom svoj návrh.Ministri budú tiež diskutovať o tom, či bude financovanie bloku podmienené zachovaním jeho hodnôt, vrátane právneho štátu. Tento plán by mohol vytvoriť konfrontáciu medzi liberálnym Západom a bývalými komunistickými štámi Poľskom a Maďarskom na východe EÚ.Varšavu a Budapešť, popredných príjemcov rozvojových programov EÚ, ich bohatší parteri zo Západu obviňujú z podkopávania demokracie a čoraz viac sa zdráhajú prispievať na ich rozvoj.Fínsko, ktoré aktuálne predsedá EÚ, dúfa, že sa lídri členských štátov na októbrovom summite dohodnú na hrubom obryse rozpočtu.Ale iné zdroje tvrdia, že to môže trvať dlhšie, jednak pre otázniky spojené s brexitom, a tiež pre rozsah zvýšenia príspevkov jednotlivých členov do rozpočtu EÚ, aby tak nahradili výpadok financií zo Spojeného kráľovstva.