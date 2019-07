Nemecko deportovalo 45 neúspešných žiadateľov o azyl

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 31. júla (TASR) - Približne 45 neúspešných afganských žiadateľov o azyl pricestovalo letecky v stredu v skorých ranných hodinách do Kábulu po tom, čo ich deportovali z Nemecka. Informovali o tom predstavitelia letiska.Ide o prílet už 26. takejto skupiny, deportovanej od decembra 2016; celkovo vrátili z Nemecka pri predchádzajúcich letoch okolo 600 ľudí, zosumarizovala tlačová agentúra DPA.Deportácie neúspešných afganských žiadateľov o azyl sú v Nemecku vnímané mimoriadne kontroverzne a kritici tvrdia, že vo vojne sa zmietajúca stredoázijská krajina je príliš nebezpečná na to, aby do nej odmietnutých uchádzačov o azyl vracali.Civilisti sú bežne terčom útokov militantného hnutia Taliban a extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) - v afganskom konflikte bolo od januára do júna zabitých celkovo 1366 civilistov, uvádza Organizácia Spojených národov.V nedeľu bolo napríklad zabitých ďalších 20 ľudí, keď militanti zaútočili na úrad kandidáta na viceprezidenta v Kábule; vo štvrtok 25. júla zahynulo pri troch explóziách v afganskej metropole 11 ľudí.Najnovší útok sa odohral v stredu, keď bomba nastražená pri ceste v provincii Faráh v západnej časti Afganistanu zasiahla autobus a zabila 34 ľudí vrátane žien a detí. Zranenia utrpelo ďalších 15 osôb, z nich väčšina sa nachádza v kritickom stave, uviedla agentúra AP.