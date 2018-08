Nemecko dospelo s Gréckom k dohode o navracaní žiadateľov o azyl

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 17. augusta (TASR) - Nemecko dosiahlo v piatok s Gréckom dohodu o migrácii, na základe ktorej bude môcť do tejto krajiny vrátiť neúspešných žiadateľov o azyl, ktorí sa už predtým zaregistrovali v Grécku. Informuje o tom agentúra DPA.uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra v Berlíne s tým, že k poslednému kroku chýba už len vzájomná korešpondencia medzi oboma stranami.Nemecký rezort vnútra dodal, že aj plánovaná dohoda o migrácii s Talianskom, pričom Berlín a Rím naďalej pokračujú v rokovaniach.dodalo ministerstvo.Minulý týždeň v sobotu vstúpila do platnosti ako prvá dohoda Nemecka so Španielskom. Dohoda stanovuje, že Nemecko môže v priebehu 48 hodín vrátiť Madridu migrantov, ktorí už požiadali v Španielsku o azyl.