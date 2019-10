Nemecko je na najlepšej ceste dosiahnuť nový rekord vo vývoze zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecko je na najlepšej ceste dosiahnuť tento rok nový rekord vo vývoze zbraní. Za prvých deväť mesiacov roka totiž stúpol ich export o 75 % a jeho hodnota dosiahla 6,35 miliardy eur.Predchádzajúci rekord zaznamenalo Nemecko v roku 2015, keď hodnota exportu zbraní dosiahla 7,86 miliardy eur. V roku 2016 klesol export toho artiklu na 6,85 miliardy eur a v roku 2018 dokonca len na 4,8 miliardy eur.Minister hospodárstva Peter Altmaier pripísal tento pokles zdĺhavým koaličným rokovaniam po voľbách v septembri 2017, ktoré pokračovali až do marca 2018.To viedlo k oneskoreniu schvaľovania vývozu zbraní a následne k jeho rýchlemu nárastu po vytvorení koaličnej vlády, povedal Altmaier.Údaje za tento rok ďalej ukázali, že do Maďarska, členského štátu NATO, vyviezlo Nemecko zbrane za 1,77 miliardy eur, pretože vláda premiéra Viktora Orbána zvyšuje vojenské výdavky.Ďalším najväčším odberateľom zbraní v hodnote 802 miliónov eur bol Egypt, ktorý je súčasťou aliancie vedenej Saudskou Arábiou zapojenou v rámci občianskej vojny v Jemene.Ďalší člen aliancie, Spojené arabské emiráty, doviezli z Nemecka zbrane za 206 miliónov eur, za čo im patrí deviata priečka.Strany nemeckej vládnej koalície sa pritom v marci 2018 dohodli na obmedzení vývozu zbraní do krajínzapojených do vojny v Jemene, ale povolili aj výnimky.