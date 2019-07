Nemecko musí zabezpečiť návrat príbuzných bojovníkov IS zo Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. júla (TASR) - Nemecká spolková vláda je povinná dopraviť naspäť do Nemecka príbuzných extrémistov, ktorí bojovali po boku organizácie Islamský štát (IS) na Blízkom východe. Správny súd v Berlíne o tom rozhodol v súvislosti s deťmi a ich matkami nemeckého pôvodu, ktoré sa nachádzajú v jednom zo sýrskych utečeneckých táborov, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na súdnu hovorkyňu.Na základe rozsudku vyneseného ešte v stredu má nemecké ministerstvo zahraničných vecí preveriť totožnosť troch detí z tohto tábora a následne zabezpečiť ich presun do Nemecka spolu s matkami.Na tieto ženy, pochádzajúce z Dolného Saska, sa podľa súdu vzťahuje povinnosť ochrany zo strany štátu zakotvená v ústave. Štát musí konať vzhľadom na pomery v predmetnom tábore, ktoré predstavujú ohrozenie života ich detí.Nemecké rozhlasové stanice NDR a WDR, ako aj noviny Süddeutsche Zeitung informovali o rozhodnutí súdu s tým, že spomínané deti sú vo veku osem, sedem a necelé dva roky. Ministerstvo zahraničných vecí argumentovalo, že necíti v žiadnom prípade povinnosť pomáhať pri návrate zo Sýrie do Nemecka aj ich matkám.V kurdských táboroch na severe Sýrie sa podľa zverejnenej správy nachádzajú desiatky nemeckých bojovníkov IS, ako aj ich manželky a odhadom "" detí s nemeckým občianstvom.Nemecký parlament schválil koncom júna zmeny v zákonoch umožňujúce odoberať občianstvo osobám, ktoré sa v zahraničí zapojili do boja po boku teroristických milícií. Odňatie nemeckého občianstva bude možné pod podmienkou, že daná osoba má prinajmenšom jedno ďalšie občianstvo.