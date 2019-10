Nemecko naďalej nebude prispievať Brazílii na ochranu pralesa

Na archívnej snímke je odlesnené územie Amazonského pralesa v brazílskom štáte Para na severe krajiny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. októbra (TASR) - Brazília v rámci sporu okolo ochrany amazonského pralesa naďalej nebude dostávať príspevky z Nemecka, ktoré boli zahrnuté do medzinárodnej klimatickej iniciatívy tamojšieho ministerstva životného prostredia. Oznámil to v stredu v Berlíne hovorca tohto rezortu, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.povedal nemenovaný hovorca. Vyjadril sa tak deň po tom, ako sa nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová stretla v Berlíne so svojím brazílskym rezortným partnerom Ricardom de Aquinom Sallesom.Schulzeová v auguste zmrazila vyplácanie príspevkov Brazílii a otvorila tiež tému prehodnotenia spolupráca s Brazíliou v rámci tzv. Amazonského fondu. Do tohto fondu nemecká vláda doteraz prispela 55 miliónmi eur, oveľa vyšší podiel však pochádza z Nórska. Brazílska vláda sa sporí s Nórskom, pričom požaduje zmeny v dozornej rade fondu.Schulzeová podľa jej hovorcu dala pri stretnutí so Sallesom jasne najavo uvedený postoj a požadovala zaistenie ochrany dažďového pralesa. Tú Nemecko považuje zaa záležitosť, ktorá jeBrazílsky pravicovo-populistický prezident Jair Bolsonaro odkázal ešte v auguste Nemecku, že pokiaľ ide o ochranu amazonského pralesa, Brazília sa zaobíde bez peňazí z Berlína. Reagoval tak na oznámenie nemeckého ministerstva životného prostredia, že vzhľadom na prudký nárast odlesňovania v Amazónii prestane podporovať projekty na ochranu lesov a druhovej rozmanitosti v Brazílii. Podľa vtedajšej správy denníka Tagesspiegel išlo o príspevok vo výške okolo 35 miliónov eur.