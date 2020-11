Nemecko nakúpi vyše 20 miliónov antigénových testov, Merkelová chce testovanie v domoch dôchodcov

Jedna z najstarších populácií sveta

Negatívny test ako priepustka do sveta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová avizuje novú stratégiu v boji proti pandémii koronavírusu . V krajine chcú využívať rýchlejšie a lacnejšie antigénové testy, do konca roka by ich mali nakúpiť viac ako 20 miliónov.Podľa mnohých odborníkov sú menej presné ako PCR testy, no kompetentní si od tohto kroku sľubujú, že vďaka nim nebude potrebné zatvárať opatrovateľské domovy."Teraz budeme môcť vykonať rýchle testy aj na návštevníkoch opatrovateľských domovov," prízvukuje Merkelová. Spomenuté domovy dostanú mesačne až 20 bezplatných testov na jedného obyvateľa. Budú ich môcť použiť na testovanie pacientov, personálu a návštev príbuzných, ktorí môžu byť nevedome prenášači ochorenia COVID-19.Nemecko má jednu z najstarších populácií na svete. Viac ako 24 miliónov ľudí je vo veku od 60 rokov vyššie a asi 900-tisíc ľudí žije v opatrovateľských domovoch. Ďalších 2,5 milióna mladších ľudí má vážne zdravotné postihnutie. "To znamená, že takmer 30 percent z 83-miliónovej populácie Nemecka je v súvislosti s koronavírusom obzvlášť zraniteľných," uviedla Merkelová.Nemecko eviduje približne 550-tisíc prípadov koronavírusu, čo je menej ako polovica prípadov zaznamenaných vo Veľkej Británii, Španielsku a Francúzsku. V dôsledku ochorenia COVID-19 v Nemecku dosiaľ skonalo 10 669 osôb, čo je zhruba štvrtina zosnulých vo Veľkej Británii.Niektorí odborníci tvrdia, že negatívny výsledok antigénového testu by mohol stačiť na to, aby ľudia bez príznakov opustili karanténu alebo sa vrátili do školy alebo do práce, čo dáva väčšiu slobodu predovšetkým deťom a mladším dospelým, ktorí sú menej ohrození vážnejšími ochoreniami.