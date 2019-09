Nemecko nečelí väčšiemu poklesu, alebo dokonca výraznej recesii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. septembra (TASR) - Nemecko, ktoré je najväčším európskym hospodárstvom, nečelí väčšiemu poklesu alebo výraznejšej recesii po miernom znížení výkonu ekonomiky v 2. štvrťroku. Zatiaľ o tom neexistujú žiadne náznaky, uviedlo to v piatok nemecké ministerstvo hospodárstva (MH).Nemecká ekonomika v období apríl - jún 2019 zaznamenala medzikvartálny pokles o 0,1 %. A odvtedy viaceré slabé údaje vyvolali obavy, že by sa jej výkon mohol znížiť aj v období júl - september, čo by znamenalo technickú recesiu.Ekonómovia totiž definujú technickú recesiu ako pokles ekonomiky najmenej dva po sebe nasledujúce štvrťroky. Niekoľko nemeckých inštitútov tento týždeň predpovedalo, že ekonomika krajiny sa v 3. štvrťroku prepadne do recesie.uviedlo ministerstvo vo svojej mesačnej správe.dodalo.Nemecké hospodárstvo zoslablo, pretože jeho výrobný sektor závislý od vývozu zápasí s poklesom, čiastočne z dôvodu obchodných konfliktov a neistoty spojenej s plánovaným odchodom Británie z Európskej únie. Ale aj napriek poklesu výroby súkromná a štátna spotreba stále poskytujú ekonomike značnú podporu.Ministerstvo dodalo, že oživenie v priemyselnom sektore zatiaľ nie je na dohľad a toto odvetvie má za sebou zlý štart do 3. štvrťroka.Údaje zverejnené minulý týždeň ukázali, že priemyselné objednávky aj produkcia klesajú, čo zvyšuje obavy o zdravie ekonomiky.Minister financií Olaf Scholz v utorok (10. 9.) povedal zákonodarcom, že Nemecko je pripravené napumpovaťna podporu ekonomiky v prípade potreby. A dodal, že krajina musí prijať odvážne kroky aj v boji proti zmene klímy skôr, ako bude neskoro.