Nemecko nemá na globálnom bankovom trhu veľkých hráčov

Frankfurt nad Mohanom 25. augusta (TASR) - Bafin, nemecký bankový dohľad, varuje pred rozdrobenosťou bankového trhu v krajine.uviedol člen vedenia Bafinu Raimund Roeseler pre týždenník Wirtschaftswoche. Dodal, že úverové ústavy sa musia už teraz pripravovať pre nasledujúcu konjunktúru. Musia dôslednejšie sporiť a svoje vnútorné procesy ďalej zjednodušovať. K tomu patrí aj väčšie prenášanie svojich aktivít do zahraničia. Na konci tohto procesu nesmie dôjsť k nijakému rozdrobeniu sektora.Roeselera znepokojuje, že mnoho bánk poskytuje úvery ľahkovážne. Ďalej uviedol:Podobne ako pred desiatimi rokmi, aj teraz mnoho bánk pri poskytovaní úverov zabúda na zaistenie ich splatenia. Ak sa konjunktúra v nasledujúcich rokoch oslabí, dôjde k nedobytnosti mnohých úverov, pričom úroky klesnú ešte viac. V tom prípade by sa podľa Bafinu dostal do existenčného ohrozenia väčší počet bánk.Z nemeckých finančných ústavov možno pokladať za hráča na globálnom trhu iba Deutsche Bank. Avšak v porovnaní s bankami na Wall Street v New Yorku je slabá, ale zaostáva aj za svojimi európskymi konkurentmi. Nemecký bankový sektor zostáva rozdrobený. Popri súkromných bankách jestvuje aj mnoho družstevných finančných ústavov a sporiteľní, ktoré zápasia o zákazníkov.