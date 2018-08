Nemecko neuvažuje o finančnej pomoci Turecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecko neuvažuje o poskytnutí finančnej pomoci Turecku s cieľom zmierniť jeho menovú krízu. Uviedol to v pondelok hovorca nemeckej vlády.povedal na tlačovej konferencii Steffen Seibert. Reagoval tak na otázky o možnej finančnej pomoci Berlína Ankare, o ktorej sa cez víkend zmienila predsedníčka SPD Andrea Nahlesová.V súvislosti s krízou v Turecku Seibert zároveň dodal, že je na tureckej vláde, či sa rozhodne obrátiť na Medzinárodný menový fond (MMF) so žiadosťou o pomoc. Koncom minulého týždňa zdroj z nemeckej vlády uviedol, že podľa Berlína by fond mohol Turecku pomôcť. Ankara však takýto krok zatiaľ stále odmieta.