Nemecko obnovilo zlučovanie rodín migrantov s doplnkovou ochranou

Berlín 2. augusta (TASR) - Nemecko od štvrtka opätovne povolilo zlučovanie rodín migrantov, ktorým zatiaľ nebol priznaný azyl, no získali tzv. doplnkovú (subsidiárnu) ochranu. Za všetkými migrantmi s takouto ochranou môže v súlade so schválenými predpismi prísť mesačne celkovo maximálne 1000 blízkych príbuzných. Takýto počet sa zdá nízky miestnym ľavicovým skupinám, zatiaľ čo krajná pravica v ňom naopak vidí hrozbu, informovala agentúra Reuters.Tzv. zlučovanie rodín nemecká vláda pozastavila ešte v roku 2016, aby tak uľahčila prácu sociálnym pracovníkom snažiacim sa zvládnuť rekordný nápor novopríchodzích migrantov. Rodinní príslušníci však naďalej mohli prichádzať za azylantmi, ktorým v udelili riadny štatút utečenca, keďže tí na to mali ústavné právo.Zlučovanie rodín migrantov s doplnkovou ochranou vláda teraz čiastočne povolila po tom, ako v tejto veci dospeli ku kompromisu zástupcovia konzervatívnej únie CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej a sociálni demokrati z SPD.uviedol nemecký minister vnútra Horst Seehofer.dodal.Strana Zelených i niektoré kresťanské organizácie však nové pravidlá zlučovania rodín považujú za nespravodlivé, keďže parametre, podľa ktorých sa mesačne vyberie 1000 príbuzných migrantov sú nastavené dosť vágne, priblížila agentúra Reuters.Dodala, že niektorými z kritérií, ktoré budú pri výbere posudzovať kompetentné orgány, má byť dĺžka odlúčenia, vek príbuzných či zdravotný stav. Zvýhodnení by podľa agentúry navyše mali byť rodinní príslušníci takých migrantov, ktorí prejavili snahu integrovať sa do spoločnosti - prostredníctvom jazykových kurzov či učením sa remeslu.Pravicovo-populistická a protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zase naopak vyjadrila obavu, že nové pravidlá len povzbudia ďalších ekonomických migrantov, aby sa do Nemecka prišli uchádzať o azyl.Reuters dodal, že na nemeckých ambasádach vo svete o takéto zlúčenie s rodinnými príslušníkmi v Nemecku zažiadalo už okolo 34.000 ľudí.