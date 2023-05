Nemecko odpovedalo na krok Ruska a nariadilo zatvoriť štyri z piatich ruských konzulátov

Konzuláty v troch mestách zatvoria

Nové dno vo vzájomných vzťahoch

31.5.2023 (SITA.sk) - Nemecká vláda nariadila Rusku, aby zatvorilo štyri zo svojich piatich konzulátov v krajine. Krok je odpoveďou na rozhodnutie Moskvy obmedziť počet zamestnancov na nemeckom veľvyslanectve a súvisiacich pracoviskách v Rusku. Vláda o tom informovala v stredu.Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí Christofera Burgera je cieľom opatrenia vytvoriť medzi krajinami „personálnu a štrukturálnu paritu“.Ruská vláda nedávno oznámila, že v Rusku smie zostať maximálne 350 nemeckých vládnych úradníkov vrátane tých, ktorí pracujú v kultúrnych inštitúciách a školách. Podľa Burgera to znamená, že Nemecko bude musieť do novembra zatvoriť svoje konzuláty v Jekaterinburgu, Novosibirsku a Kaliningrade.Otvorené zostanú len veľvyslanectvo v Moskve a konzulát v Petrohrade, povedal novinárom v Berlíne s tým, že rozhodnutie Nemecka sústrediť zvyšný personál na veľvyslanectve a kľúčovom konzuláte „zachová diplomatickú prítomnosť v Rusku“.Ako ďalej uviedol Burger, Rusko bude môcť po skončení roka naďalej prevádzkovať veľvyslanectvo v Berlíne a jeden ďalší konzulát.Tento krok predstavuje nové dno vo vzťahoch medzi Moskvou a Berlínom od útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.Podľa Burgera je to síce poľutovaniahodné, no vojna znamená, že už „jednoducho neexistuje základ“ pre početné bilaterálne aktivity medzi oboma krajinami. „Do tejto situácie nás priviedlo správanie ruskej strany,“ dodal.