Nemecko plánuje rozšíriť očkovaciu povinnosť voči osýpkam

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. júla (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) plánuje v stredu predložiť vláde doplnený návrh zákona o očkovacej povinnosti proti osýpkam. Podľa nového návrhu by sa mala táto povinnosť vzťahovať aj na ubytovacie zariadenia pre utečencov, opatrovateľky detí či zamestnancov škôlok, uviedla v nedeľu hovorkyňa ministerstva, čím potvrdila správu nedeľníka Bild am Sonntag.Základy toho, ako bude vyzerať nový zákon, boli známe už v máji, napísal denník Die Welt. Deťom odporcov očkovania hrozí vylúčenie zo škôlky; ak nebudú zaočkované školopovinné deti, ich rodičom môže byť udelená pokuta až do výšky 2500 eur.povedal Spahn pre Bild am Sonntag.Ministerstvo chce okrem toho posilniť na školách ponuku dobrovoľného hromadného očkovania proti osýpkam a iným ochoreniam, čo si bude vyžadovať väčšiu spoluprácu poisťovní a orgánov verejného zdravotníctva.Očkovacia povinnosť proti osýpkam má byť zavedená v marci 2020.Osýpky patria k najnákazlivejším ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi - stačí kýchnutie či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie - zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.