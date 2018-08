Nemecko plánuje sprísniť dohľad nad investíciami z krajín mimo EÚ

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecká vláda chce sprísniť dohľad nad investíciami z krajín mimo Európskej únie (EÚ) do domácich firiem, ktoré sa špecializujú na obranné a bezpečnostné technológie. Uviedla to hovorkyňa ministerstva hospodárstva.Nové pravidlá by vláde umožnili dôkladne preskúmať investorov z krajín mimo EÚ, ktorí chcú kúpiť najmenej 15 % v nemeckých firmách s citlivými technológiami.Nedávne prevzatie technologických firiem v Nemecku a ďalších krajinách EÚ čínskymi spoločnosťami vyvolalo totiž obavy, že ázijská krajina využíva liberálne európske pravidlá na odstránenie náskoku konkurencie.povedala hovorkyňa.Nemecko sprísnilo kontroly zahraničných investícií už v minulom roku po sérii prevzatí významných domácich firiem čínskymi spoločnosťami. Vlaňajšie pravidlá umožňujú vláde zasiahnuť, ak chce kupujúci získať 25-% podiel v dôležitej firme.Berlín minulý týždeň naznačil, že je pripravený využiť novú právomoc a vetovať snahu čínskej firmy o prevzatie nemeckého výrobcu nástrojov Leifeld. Urobil to po tom, ako majoritný vlastník Leifeld Georg Koffler uviedol, že čínsky záujemca Yantai Taihai upustil od pokusu o kúpu firmy pre jej očakávané zablokovanie nemeckou vládou.Hovorkyňa ministerstva hospodárstva v tejto súvislosti poznamenala, že nové pravidlá sú určené na zlepšenie vládneho dohľadu nad zahraničnými investíciami, a nie na to, aby zjednodušili bránenie prevzatiu.Nemecké podniky privítali snahu vlády kontrolovať nepriateľské zahraničné investície. Ale obávajú sa, že aj vlády v zahraničí by mohli odpovedať podobnými krokmi a vytvoria vlastné investičné bariéry."Pochopiteľne je dôležité, aby vláda preverovala, či nie sú bezpečnosť a verejný poriadok ohrozené prevzatím," povedal pre denník Rheinische Post Martin Wansleben z obchodnej a priemyselnej komory DIHK.Nemecko a jeho partneri z EÚ vyzvali Čínu, aby poskytla zahraničným spoločnostiam väčší prístup k miestnym firmám a odstránila investičné prekážky.