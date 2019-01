Nemecko plánuje ukončiť výrobu elektriny z uhlia do konca roka 2038

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecko by malo ukončiť výrobu elektrickej energie z uhlia najneskôr koncom roka 2038. Zhodla sa na tom tento víkend vládou ustanovená takzvaná uhoľná komisia, ktorá zároveň navrhla, aby touto zmenou dotknuté regióny dostali finančnú pomoc vo výške 40 miliárd eur.Návrh uhoľnej komisie padol v sobotu (26. 1.) po vyše 20 hodinách rokovaní. Samotná realizácia procesu ukončenia produkcie elektriny z uhlia je na vláde a 16 spolkových krajinách, dá sa ale očakávať, že vláda sa odporúčaniami komisie bude riadiť. Je možné, že uhoľné elektrárne budú v plnej miere odstavené už skôr. V roku 2032 by sa podľa návrhu komisie malo preskúmať, či úplné ukončenie výroby elektriny z uhlia nebude možné zrealizovať už do konca roka 2035.Komisia pozostávajúca z 28 hlasujúcich členov z priemyslu, environmentálnych organizácií, akademikov aj odborov zároveň navrhla, aby dotknuté regióny dostali počas 20-ročného obdobia realizácie spomínaného procesu finančnú pomoc v minimálnej výške 40 miliárd eur. Regióny pôvodne počítali s podporou v hodnote okolo 60 miliárd eur.Podľa komisie ústup od uhlia, ktorý bude postupný, je ďalším krokom k tomu, aby Nemecko splnilo svoje klimatické záväzky. Už skôr Nemci rozhodli o ukončení produkcie elektriny z jadra, pričom poslednú jadrovú elektráreň by mali zatvoriť v roku 2022.Z uhlia produkuje Nemecko momentálne približne tretinu elektrickej energie. Za minulý rok tak uhlie prvýkrát porazila energia z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa na celkovom energetickom mixe podieľala vyše 40 %.