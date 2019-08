Nemecko po prvý raz prevzalo deti svojich občanov bojujúcich za IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 19. augusta (TASR) - Kurdskí predstavitelia odovzdali na hraniciach Sýrie a Iraku Nemecku po prvý raz štyri deti nemeckých občanov bojujúcich za Islamský štát (IS) v Sýrii. Ide o tri siroty a šesťmesačné choré bábätko, uviedol pre agentúru DPA v pondelok Abdal Karím Umar, hovorca kurdských úradov v Sýrii.povedal pre agentúru AFP kurdský predstaviteľ pre zahraničné záležitosti Fanar Kaít. Deti žili po porážke teroristickej organizácie IS v Sýrii v utečeneckom tábore al-Haul.O návrate detí militantov IS sa v Nemecku vedú diskusie už dlhšie obdobie. Spolková vláda spočiatku argumentovala tým, že aktuálne nemá v Sýrii nijaké diplomatické zastúpenie. Berlínsky správny súd však v júli rozhodol, že vláda musí príbuzných bojovníkov IS prijať naspäť do vlasti.Na severovýchode Sýrie žije podľa údajov Západokurdistanského informačného centra (Rojava Information Center, RIC) 117 detí s nemeckým občianstvom a 21 detí Nemcov, ktoré však majú iné ako nemecké občianstvo. Na tomto území sa nachádzajú aj desiatky žien a 66 mužov, z ktorých sa viac než 40 údajne podieľalo na vojnových zločinoch.