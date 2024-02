Nemecko podľa generálneho inšpektora armády musí pripraviť pre prípad, že by ju napadlo Rusko

10.2.2024 (SITA.sk) - Nemecko musí zvýšiť svoju vojenskú pripravenosť pre prípad, že by ho v najbližších piatich rokoch napadlo Rusko. Povedal to generálny inšpektor nemeckej armády Carsten Breuer v rozhovore pre Welt Am Sonntag, ktorý ho zverejnil v sobotu.Generál Breuer konštatoval, že Rusko má vojenský potenciál aj úmysel rozšíriť svoju agresiu za hranice Ukrajiny. Informuje o tom web Kyiv Independent.Počet príslušníkov nemeckej armády by podľa Breuera mal vzrásť na viac ako 200-tisíc zo súčasných približne 180-tisíc. Pokiaľ ide o nemeckú podporu Ukrajine, ktorá sa po pomalom štarte výrazne zvýšila, Breuer povedal, že nepozoruje vedomé obmedzenie pomoci v nijakej oblasti. Jediným limitujúcim faktorom je podľa neho nemecká priemyselná kapacita, ktorá by sa mala zlepšiť.