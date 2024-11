Nemecko podľa šéfky jeho diplomacie odolá ruskému zastrašovaniu

19.11.2024 (SITA.sk) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok vyhlásila, že jej krajina sa nenechá zastrašiť novou ruskou jadrovou rétorikou, pričom uviedla, že chyby z minulosti sa už nebudú opakovať.Počas návštevy Poľska šéfka nemeckej diplomacie povedala, že Berlín bude teraz dbať na varovania partnerov, ktorí hraničia s Ukrajinou. Baerbocková to povedala na schôdzke so svojimi kolegami z Poľska, Francúzska a Talianska. Nemecko a jeho partneri sa „nenechajú zastrašiť“, povedala v súvislosti s tým, že od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine uplynulo už tisíc dní.Putin podľa jej slov však nezačal vojnu pred tisíc dňami, ale už v roku 2014. Nemecko podľa Baerbockovej vtedy urobilo chybu.„Predovšetkým nepočúvalo svojich partnerov, najmä našich východoeurópskych partnerov, ktorí vtedy jasne dávali najavo: Nesmieme sa spoliehať na sľuby z Kremľa. Musíme investovať do našej bezpečnosti a ochrany," vyjadrila sa nemecká ministerka zahraničia.