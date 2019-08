Nemecko podporilo začatie rozhovorov s Albánskom a S. Macedónskom

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 30. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v piatok vyhlásil, že EÚ musí prejavovať záujem o región západného Balkánu. Uviedol to v súvislosti s diskusiami o tom, či má EÚ začať prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom, informovala agentúra DPA.Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ a ich rezortní partneri z krajín západného Balkánu sa v dňoch 29.-30. augusta zišli v Helsinkách na neformálnom stretnutí. Viacerí ministri sa v piatok zhodli, že Európska únia by mala súhlasiť so začatím prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom.povedal Maas. Podľa neho je potrebné zabrániť ostatným,, aby rozširovali svoj vplyv v tejto oblasti. Maas mal podľa DPA zrejme na mysli Rusko a Čínu.Členské štáty EÚ v júni odložili rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom aj napriek odporúčaniu Európskej komisie (EK). Rozhodnutie vo veci sa očakáva v októbri tohto roku.Nemecko v júni ešte nebolo pripravené dať týmto krajinám, pripomína DPA. Ďalšie členské štáty EÚ, najmä Francúzsko a Holandsko, majú dlhodobo voči tomuto kroku výhrady. Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom júla povedal, že odmieta akúkoľvek formu rozšírenia predtým, než EÚ prejde hlbokou reformou.Znepokojenie v EÚ spôsobuje najmä Albánsko a DPA pripomína všeobecnú zhodu, že Severné Macedónsko by malo byť odmenené za urovnanie dlhoročného sporu s Gréckom. Na piatkovom stretnutí zaznela aj myšlienka otvoriť prístupové rokovania najskôr so Skopje a posunúť ich začiatok s Tiranou na neskorší termín.povedal severomacedónsky minister zahraničných vecí Nikola Dimitrov a takisto uviedol, žeMaas však úvahy o možnom rozličnom prístupe k Albánsku a Severnému Macedónsku odmietol.Luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn v tejto spojitosti varoval pred možným premeškaním príležitosti, zatiaľ čo jeho litovský rezortný kolega Linas Linkevičius povedal, že obe krajiny musia prijať pravidlá a hodnoty EÚ najmä v oblasti svojej zahraničnej politiky.