Nemecko posilňuje boj proti pravicovému extrémizmu

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. decembra (TASR) - Nemecko posilní svoj policajný zbor a tajnú službu v rámci boja proti pravicovému extrémizmu o stovky nových členov. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Minister vnútra Horst Seehofer uviedol, že Spolkový kriminálny úrad (BKA) a Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) prijmú po 300 nových zamestnancov, ktorí sa budú venovať vyšetrovaniu a prevencii trestných činov v krajnej pravicovej scéne. To však podľa Seehofera neoslabí boj proti krajne ľavicovému a islamistickému extrémizmu.Celková bezpečnostná situácia v Nemecku je podľa Seehofera dobrá, došlo však aj k niekoľkým "", ktoré otriasli dôverou občanov.Pripomenul októbrový útok vo východonemeckom meste Halle, kde 27-ročný Stephan B. v okolí miestnej synagógy zastrelil dvoch ľudí a na internete predtým zverejnil aj antisemitský "", alebo vraždu regionálneho politika Waltera Lübckeho z júna tohto roka, ktorý podporoval proutečenckú politiku kancelárky Angely Merkelovej.V Nemecku evidujú približne 12.000 ľudí s krajne pravicovými názormi, ktorých správanie je považované za potenciálne násilnícke.Šéf BKA Holger Münch však povedal, že asi polovicu trestných činov prívržencov krajnej pravice páchajú osoby, ktorých polícia neeviduje, ako to bolo aj pri útoku v Halle.Súčasťou práce posíl BKA a BfV bude aj zisťovanie podrobnejších informácií o spolkoch, kluboch a webových stránkach s cieľom lepšie identifikovať potenciálnych páchateľov a zabrániť trestným činom skôr, než k nim dôjde. Zároveň sa zamerajú na to, aby zabezpečili, že vo verejnej sfére nepracovali ľudia s krajne pravicovými názormi, uviedol šéf BfV Thomas Haldenwang.