Nemecko poskytne ďalšie tri milióny eur na boj proti ebole v KDR

Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecko poskytne ďalšiu finančnú pomoc Konžskej demokratickej republike (KDR) na boj s vírusom ebola. Oznámilo to v stredu nemecké ministerstvo zdravotníctva.Podľa agentúry DPA rezort uviedol, že nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn súhlasil s vyčlenením ďalších troch miliónov eur Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Tieto peniaze pôjdu do jej núdzového fondu pre rýchle protiopatrenia. Nemecko už tento rok poskytlo WHO päť miliónov eur.DPA poznamenala, že epidémia eboly vypukla na východe KDR koncom júla, len niekoľko dní po tom, čo ohlásili jej potlačenie na západe krajiny.Zo správy WHO vyplýva, že v KDR k 12. augustu evidujú celkovo 57 prípadov eboly, z ktorých 30 je potvrdených a 27 pravdepodobných. Ebole doposiaľ podľahlo 41 ľudí, z čoho je 14 úmrtí potvrdených a 27 pravdepodobných.Konžské ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s liečbou eboly vkladá nádeje do prípravku nazvaného mAb114. Ten bol izolovaný z krvi pacienta, ktorý ochorenie prežil v roku 1995. Látka bola úspešne testovaná na opiciach.Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent; úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.