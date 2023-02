Nemecko poskytne Slovensku systém protivzdušnej obrany Mantis, súčasťou balíka bude aj výcvik vojakov

Posilnenie a ochrana východnej hranice

Prehľadový radar aj výcvik vojakov

9.2.2023 (SITA.sk) - Nemecko poskytne Slovensku dva komplety moderného systému protivzdušnej obrany Mantis, ktoré posilnia ochranu východnej hranice s Ukrajinou zabezpečovanú silami a prostriedkami ozborojených síl SR . Ako uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) , systémy dostane Slovensko bezodplatne a natrvalo.„Je to na základe korektných vzťahov, odborných rokovaní a spoločného cieľa Organizácie Severoatlantickej zmluvy - posilniť a ochrániť východnú hranicu, ktorej sme súčasťou," uviedol Naď.Hovorkyňa ministerstva obrany SR Martina Kakaščíková v tlačovej správe ďalej informovala, že každý z dvoch systémov pozostáva z automatických zbraňových staníc v počte do osem kusov, dvoch radarových vzťahov a veliteľského stanoviska. Dodala, že presný počet staníc rezort upresní v najbližších týždňoch.„Súčasťou balíka od Nemecka je navyše aj prehľadový radar s dosahom do sto kilometrov a výcvik slovenských vojakov," dodala Kakaščíková.Zároveň vysvetlila, že systém protivzdušnej obrany Mantis je stacionárny, plne automatizovaný zbraňový systém, ktorý je určený na nepretržitú obranu pozemných objektov pred účinkami rakiet, delostreleckých systémov, mínometov a bezpilotných prostriedkov.„Nemecko vyvinulo Mantis primárne na ochranu základní v Afganistane, v ktorých donedávna nemeckí vojaci pôsobili," dodala hovorkyňa.