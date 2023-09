Nemecko poskytne Ukrajine dodatočnú humanitárnu pomoc v hodnote 20 miliónov eur

Ukrajina posilňuje svoje elektrárne

Strely Taurus by pomohli

11.9.2023 (SITA.sk) - Nemecko prisľúbilo Ukrajine dodatočnú humanitárnu pomoc na prípravu na zimu v hodnote 20 miliónov eur.Počas pondelkovej nečakanej návštevy Kyjiva to uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbock . Informuje o tom spravodajský portál CNN.Šéfka nemeckej diplomacie navštívila transformátorovú stanicu pri hlavnom meste, ktorá zažila niekoľko útokov, keďže zohráva dôležitú úlohu pri zásobovaní regiónu elektrickou energiou.Ukrajinské dodávky elektrickej energie „len minulý rok“ zasiahlo 1 500 raketových útokov a krajina sa pripravuje na budúcu zimu posilnením svojich elektrární, uviedla Baerbock v pondelok v Kyjive počas spoločnej tlačovej konferencie so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom Rusko „samozrejme opäť plánuje útoky špeciálne na jeseň a zimu“, dodala.Ukrajinskí predstavitelia už dlhšie vyzývajú Nemecko, aby poskytlo Ukrajine na sebaobranu riadené strely Taurus.„Mohli sme dosiahnuť viac a zachrániť viac životov ukrajinských vojakov a civilistov, keby sme už mali Taurus,“ povedal Kuleba a dodal, že proti dodaniu riadených striel s plochou dráhou letu Taurus z Nemecka nie je jediný argument.V otázke sankcií voči Rusku sa Kuleba ohradil proti myšlienke ich zmiernenia s cieľom oživiť Čiernomorskú obilnú iniciatívu, ako to požaduje Rusko.„Som si vedomý, že existujú sily, ktoré podporujú ústupky Rusku v tejto požiadavke,“ vyjadril sa, no zároveň dodal, že opätovné pripojenie ruských bánk k medzinárodnému platobnému systému SWIFT by umožnilo vysokým ruským predstaviteľom zarobiť desiatky miliónov dolárov.