Nemecko pre situáciu v Rakúsku a Česku obnovuje hraničné kontroly, obáva sa mutácie koronavírusu

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda vo štvrtok rozhodla o dočasnom obnovení hraničných kontrol pozdĺž svojej juhovýchodnej hranice. Spravila tak po tom, ako Českú republiku a časti Rakúska v súvislosti so zvýšeným výskytom nových variantov koronavírusu označili za „oblasti s mutáciami", informuje nemecká agentúra dpa.Dočasné hraničné kontroly a isté obmedzenia vstupu do krajiny začnú platiť od nedeľnej polnoci. Podľa agentúry AP pritom nie je jasné, na ako dlho Nemci zavedú kontrolyCestujúci prichádzajúci z určitých oblastí Rakúska alebo Českej republiky sa budú musieť pred vstupom do Nemecka preukázať negatívnym testom na koronavírus. Táto požiadavka pravdepodobne spôsobí problémy tisíckam cezhraničných pracovníkov.Bavorský premiér Markus Söder , ktorého spolková krajina hraničí s Rakúskom i Českom, sa už skôr vo štvrtok vyjadril, že ak spolková vláda označí Českú republiku a rakúske Tirolsko za „oblasti s mutáciami", Bavorsko bude žiadať povolenie o vytvorenie hraničných stanovíšť, odkiaľ budú vracať ľudí, ktorí sa nepreukážu negatívnym testom na koronavírus. Söder pritom poznamenal, že všetky oblasti Bavorska s vysokým výskytom nákazy, s výnimkou jedného, sa nachádzajú na nemecko-českých hraniciach. Zároveň však pochválil české úrady za snahu o zastavenie šírenia nových mutácií vírusu a kritizoval Tirolsko, ktoré podľa neho problém neberie dosť vážne.Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v stredu s premiérmi šestnástich spolkových vlád dohodla na predĺžení pandemických opatrení najmenej do 7. marca. Súčasný lockdown sa mal podľa pôvodných plánov skončiť túto nedeľu.Inštitút Roberta Kocha, ktorý pôsobí ako nemecké centrum prevencie a kontroly chorôb, vo štvrtok informoval, že za uplynulých 24 hodín potvrdili ďalších 10 237 prípadov nákazy koronavírusom a ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 666 ľudí. Pandémia si v Nemecku podľa oficiálnych údajov dosiaľ vyžiadala viac ako 63-tisíc životov.