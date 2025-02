Nemecko predĺži hraničné kontroly o ďalších šesť mesiacov

12.2.2025 (SITA.sk) - Kontroly na nemeckých hraniciach, ktoré sa mali skonči v polovici marca, Berlín predĺži o ďalších šesť mesiacov. Oznámil to v stredu nemecký kancelár Olaf Scholz. „Dnes sme opäť nariadili dočasné kontroly na všetkých nemeckých hraniciach na šesť mesiacov a informovali sme o tom Európsku komisiu,“ povedal Scholz.V Nemecku budú 23. februára predčasné parlamentné voľby a imigrácia je počas predvolebnej kampane jednou z hlavných tém. Scholzova Sociálnodemokratická strana Nemecka v súvislosti s migráciou čelí silnému tlaku po sérii nedávnych vražedných útokov, ktoré sú pripisované imigrantom a žiadateľom o azyl.Scholz uviedol, že stredajšie rozhodnutie o predĺžení kontrol na hraniciach svedčí o jeho zámere „pokračovať v odhodlanom boji proti nelegálnej migrácii“. Výsledkom doterajších kontrol podľa neho je to, že do Nemecka nevpustili 47-tisíc ľudí. Kancelár dodal, že počet žiadostí o azyl vlani oproti roku 2023 klesol o tretinu a nemecké úrady zatkli 1 900 pašerákov ľudí.