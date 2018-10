Nemecko predĺžilo svoju protiteroristickú misiu v Iraku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecká vláda sa v utorok rozhodla predĺžiť o ďalší rok protiteroristickú misiu vojakov Bundeswehru, ktorí podporujú boj proti organizácii Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii. Informovala o tom agentúra DPA.Nasadenie nemeckých vojakov sa malo pôvodne skončiť 31. októbra tohto roka. Vláda však rozhodla, že mandát, ktorý platí pre maximálne 800 vojakov, sa predĺži o ďalší rok. Tento krok musí ešte schváliť nemecký parlament.Príslušníci misie Bundeswehru sú dislokovaní v Jordánsku a Iraku.Podľa vyjadrenia kabinetu v Berlíne sú vojenské prostriedky stále nevyhnutné k tomu, aby sa upevnili úspechy dosiahnuté v boji proti militantom z IS, aby sa im opäť nepodarilo získať stratené pozície.Vláda sa naopak rozhodla od 31. októbra 2019 ukončiť prieskumné misie lietadiel Tornado v Sýrii a Iraku a tiež nasadenie tankovacieho lietadla, ktoré podporuje operácie medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS.Pokračujúca misia Bundeswehru v Iraku by sa mala sústreďovať hlavne na výcvik tamojších ozbrojených síl.