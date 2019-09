Nemecko predĺžilo zastavenie vývozu zbraní do Saudskej Arábie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. septembra (TASR) - Nemecká spolková vláda predĺžila zastavenie vývozu zbraní do Saudskej Arábie o ďalších šesť mesiacov. Toto opatrenie tak bude platiť do 31. marca 2020. Informoval o tom v stredu v Berlíne hovorca vlády, ktorého citovala agentúra DPA.Ako uviedla agentúra AFP, okrem zastavenia dodávok zbraní počas spomínaného obdobia nebudú schvaľované ani nijaké nové zmluvy týkajúce sa zbraní, dodal vládny hovorca.Nemecké vládne strany ešte v marci 2017 zaradili do svojej koaličnej zmluvy zastavenie vývozu zbraní do krajín, ktoré sapodieľajú na vojne v Jemene. Úplné zastavenie vývozu zbraní do Saudskej Arábie potom nasledovalo v novembri 2018 po zavraždení saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom generálnom konzuláte v Istanbule. Z jeho vraždy sú podozriví vrcholní predstavitelia Saudskej Arábie, píše DPA.Nemecká kancelárka Angela Merkelová už v utorok vyhlásila, že pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie nevidí v súčasnosti žiadne dôvody.