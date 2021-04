Nemecko preradilo Slovensko medzi rizikové oblasti, do krajiny už môžu vstúpiť aj ľudia bez trvalého pobytu

Potvrdenie v PDF

Výnimku majú len prechádzajúci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Od nedele 11. apríla zaradilo Nemecko Slovenskú republiky medzi takzvané rizikové oblasti. Vstup na územie Nemecka je tak možný bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Cestujúci, ktorí sa v uplynulých desiatich dňoch pred vstupom na územie Nemecka zdržiavali v rizikovej oblasti, vrátane SR, sú povinní sa do 48 hodín po vstupe na územie Nemecka preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom na COVID-19. Ten musí byť vykonaný do 48 hodín pred vstupom alebo 48 hodín po vstupe do Nemecka. Jeho znenie musí byť v nemeckom, anglickom či francúzskom jazyku.Rezort diplomacie pripomína, že od 30. marca platí povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 pri príchode do Nemecka leteckou prepravou.Cestujúci sú zároveň povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.Výnimku z predloženia negatívneho testu na COVID-19 po vstupe do Nemecka z rizikových oblastí majú napríklad cestujúci, ktorí prechádzali cez rizikovú oblasť bez zastavenia a cestujúci, ktorí sa v Nemecku nezdržia viac ako 72 hodín, pokiaľ idú navštíviť manžela, manželku, partnera či partnerku alebo cestujúci z dôvodu striedavej starostlivosti o rodinného príslušníka.Ďalej cestujúci, ktorí sa v rámci cezhraničného styku zdržiavali v rizikovej oblasti menej ako 24 hodín, alebo sa budú v Nemecku zdržiavať menej ako 24 hodín.Tiež pendleri, ktorí majú bydlisko v Nemecku, alebo v rizikovej oblasti, pendleri, ktorí musia z dôvodu štúdia či práce vstúpiť do Nemecka či rizikovej oblasti alebo pendleri, ktorí sa pravidelne, minimálne jedenkrát do týždňa vracajú do svojho bydliska.