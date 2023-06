Nemecko prijalo pod vplyvom vojny na Ukrajine bezpečnostnú stratégiu označujúcu Rusko za najväčšiu hrozbu

Európa je zraniteľná

Osobitná stratégia pre Čínu

14.6.2023 (SITA.sk) - Nemecká vláda v stredu predstavila svoju prvú komplexnú stratégiu národnej bezpečnosti, v ktorej uviedla, že Rusko je „v dohľadnej budúcnosti“ najväčšou bezpečnostnou hrozbou, a vyslovila sa za vyvážený prístup k Číne.Stratégia je súčasťou úsilia o riešenie rastúcich vojenských, hospodárskych a sociálnych rizík, ktoré Nemecko považuje za hrozbu pre krajinu. Najväčšia nemecká opozičná strana však postoj vlády kritizovala ako „anemický“.Podľa kancelára Olafa Scholza nová stratégia, ktorú sa jeho trojstranná vládna koalícia zaviazala vypracovať po svojom nástupe do funkcie koncom roka 2021, nadobudla na význame po útoku Ruska na Ukrajinu pred takmer 16 mesiacmi.Vojna na Ukrajine zvýšila v Nemecku obavy o pripravenosť vlastných ozbrojených síl, čo podnietilo Scholza k vyhláseniu obratu v oblasti vojenských výdavkov.Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 ukázala to, „pred čím nás varovali mnohí naši susedia vo východnej Európe - že Európa je zraniteľná“, povedala novinárom na tlačovej konferencii v Berlíne, na ktorej sa zúčastnil aj Scholz a ďalší vysokí predstavitelia, nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbock V 76-stranovom dokumente, v ktorom načrtávajú stratégiu, uvádzajú, že „dnešné Rusko je v dohľadnej budúcnosti najväčšou hrozbou pre mier a bezpečnosť v euroatlantickom priestore“.Upozorňujú tiež, že niektoré krajiny sa „snažia pretvoriť existujúci medzinárodný poriadok podľa svojich predstáv na systematické súperenie“, čo je podľa agentúry AP nepriama narážka na hrozby dezinformácií, kybernetických útokov a hospodárskeho tlaku zo strany veľmocí, ako je Čína.V dokumente spomínajú aj bezpečnostné hrozby vyplývajúce zo zmeny klímy. Patrí medzi ne zvýšené riziko hladomoru, chorôb a konfliktov na celom svete, ako aj extrémne výkyvy počasia a poškodenie kritickej infraštruktúry v Nemecku.Nemecká vláda pripravuje aj osobitnú stratégiu týkajúcu sa Číny. Scholz však odmietol povedať, kedy ju zverejnia.Vypracujú aj stratégiu na zvýšenie schopnosti Nemecka čeliť hybridným hrozbám, čo by znamenalo posilnenie analytických kapacít spravodajských služieb.