Nemecko prijme 8 evakuovaných členov sýrskych Bielych prílb s rodinami

Iustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecko prijme ôsmich členov dobrovoľníckej humanitárnej organizácie Sýrska civilná ochrana a ich rodinných príslušníkov, ktorých evakuovala izraelská armáda z juhozápadnej časti Sýrie. Informovala o tom v nedeľu nemecká spolková vláda, ktorej vyjadrenia priniesli agentúry DPA a AP.Príslušníkov organizácie známej ako Biele prilby s ich rodinami sa rozhodol Berlín prijať ako utečencov, pričom nebudú musieť žiadať o azyl. Presný počet osôb, ktoré majú tvoriť celú skupinu, zatiaľ nie je známy, podľa údajov denníka Bild ich však bude zhruba 50.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas uviedol, že činnosť Bielych prílb v SýriiPoukázal na to, že táto organizácia zachránila od začiatku sýrskej vojny viac než 100.000 ľudských životov.Podľa vyjadrenia nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera je poskytnutie útočiska týmto záchranárom. Dodal, že od roku 2013 v sýrskej vojne zahynulo už vyše 250 členov Bielych prílb.Nemecko podporilo Sýrsku civilnú ochranu od roku 2016 finančnými príspevkami v sume 12 miliónov eur, pripomenula AP.Izrael v nedeľu oznámil, že evakuoval stovky členov Bielych prílb a ich rodinných príslušníkov z juhozápadnej Sýrie, kde sily podliehajúce vláde v Damasku vedú úspešnú ofenzívu. Evakuované osoby dopravili do nešpecifikovanej susednej krajiny, ktorou je zrejme Jordánsko. V priebehu nasledujúcich troch mesiacov ich majú odtiaľ presunúť do Británie, Nemecka a Kanady.Izraelské médiá pôvodne informovali, že evakuovanú skupinu tvorilo zhruba 800 ľudí, čo však oficiálne zdroje nepotvrdili. Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí uviedol, že v skutočnosti bolo týchto osôb len 422.Ide o prvú intervenciu Izraela tohto druhu v sýrskej občianskej vojde. Armáda vo vyhlásení uviedla, žebolo zrealizované na základe nariadenia vlády a požiadavky zo strany Spojených štátov a ich európskych spojencov.Biele prilby vznikli v roku 2013 z iniciatívy dobrovoľníkov, ktorí zasahovali spontánne vo svojich mestách a dedinách, aby riešili akútne humanitárne problémy súvisiace s ozbrojeným konfliktom. Pôsobili takmer výhradne v oblastiach ovládaných sýrskou opozíciou a boli bez finančnej podpory od štátu – naopak, často sa stávali terčom útokov vládnych síl.