Nemecko s poľutovaním akceptuje rozhodnutie Prahy o prijatí migrantov

Berlín 30. júna (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová "s poľutovaním akceptuje" rozhodnutie Prahy neprijímať naspäť migrantov, ktorí sa predtým zaregistrovali v Českej republike. Uviedol to v sobotu hovorca nemeckej vlády.povedal hovorca nemeckej vlády podľa agentúry DPA.Český premiér Andrej Babiš dementoval v sobotu informácie zverejnené agentúrou DPA, podľa ktorej nemecká kancelárka Merkelová získala od 14 krajín vrátane Česka prísľub dohody o urýchlenom návrate migrantov z Nemecka do toho štátu EÚ, kde boli zaregistrovaní.Agentúra DPA sa vo svojej správe odvoláva na kancelárkin list určený koaličným partnerom - vrcholným politikom Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).Babiš uviedol, že jeho vláda neplánuje, že by sa k dohode pripojila.konštatoval. Dohodu poprel aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý povedal, že ide o bežnúAko ďalšie štáty okrem ČR a Maďarska, ktoré Merkelovú mali podporiť, DPA uviedla aj Poľsko, Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko a Švédsko.Merkelová už v piatok na summite EÚ oznámila, že Španielsko a Grécko sú pripravené prevziať migrantov, ktorí ich úrady požiadali o azyl, ale neskôr boli zachytení na nemecko-rakúskach hraniciach.