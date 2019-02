Nemecko sa pre poruchy vládnych špeciálov chystá kúpiť tri nové

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. februára (TASR) - Nemecko sa chystá kúpiť tri nové vládne lietadlá. Oznámila to v piatok v Drážďanoch nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová. Berlín k takémuto rozhodnutiu pristúpil po množstve zahanbujúcich porúch, ktoré v ostatných rokoch zažili jeho vládne špeciály, uviedla agentúra AP.Von Der Leyenová pre agentúru DPA uviedla, že proces verejného obstarávania sa už začal. Podrobnosti o zamýšľaných lietadlách a ich cene dosiaľ nie sú známe, podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel však vláda plánuje kúpiť lietadlá typu Airbus A350.Dovedna 14 vládnych špeciálov typu Airbus a Bombardier prevádzkuje nemecké letectvo. Vlajkovými loďami medzi týmito strojmi sú dva už takmer 20-ročné Airbusy A340.V ostatných rokoch mali tieto lietadlá mnoho technických porúch, pričom pre zatiaľ poslednú sa tento týždeň oneskoril návrat nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera z Etiópie.So závažnou poruchou vládneho špeciálu má skúsenosť aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Airbus A340-300, ktorý ju mal vlani v novembri dopraviť na summit skupiny G20 v argentínskej metropole Buenos Aires, musel pre úplné zlyhanie komunikačného systému neplánovane pristáť na letisku Kolín/Bonn.Keďže u partnerských štátov sa operatívne nepodarilo zohnať náhradné lietadlo, Merkelová sa najprv iným strojom nemeckých vzdušných síl presunula do Madridu a odtiaľ pokračovala bežným komerčným letom spoločnosti Iberia do Buenos Aires.Situáciu v januári kritizoval aj nemecký minister pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Gerd Müller, ktorý musel pre technické problémy jedného z vládnych špeciálov zrušiť pracovnú cestu do Namíbie. Tvrdil vtedy, že časté poruchy vládnych lietadiel vytvárajú