Nemecko schválilo dodávky tankov Leopard 1 na Ukrajinu

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Nemecko schválilo dodanie tankov Leopard 1 Ukrajine. Oznámil to hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit, informuje o tom portál denníka The Guardian.Hebestreit potvrdil, že „vydali licenciu na export“ pre dodanie súkromným výrobcom zbraní na jeho staršie tanky Leopard 1, no neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.Süddeutsche Zeitung informoval, že nemecká vláda schválila plán zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall na predaj 88 starších tankov Leopard Ukrajine za viac ako 100 miliónov eur.Dodávky Leopardov 1 zo zásob výrobcu by sa mohli začať hneď ako budú tanky opravené, uvádzajú noviny. Stále sú však problémy so zaobstaraním potrebnej 105-milimetrovej munície, dodáva.Správa nasleduje po tom, ako nemecká vláda oznámila, že na Ukrajinu pošle 14 tankov Leopard 2 zo zásob Bundeswehru.