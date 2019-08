Nemecko sprísni zákon o štvavom a rasistickom obsahu na internete

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 31. augusta (TASR) - Nemecká ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová chce výrazne sprísniť zákon proti šíreniu nenávisti a štvavým obsahom na internete. Ako povedala pre časopis Der Spiegel, do konca roka chce predložiť konkrétne návrhy.cituje ju agentúra DPA.Zákon, ktorý bol schválený pred dvomi rokmi, zaväzuje internetové platformy k tvrdému postupu proti nenávisti, štvaniu a teroristickej propagande. Jasne protiprávny obsah musí byť zmazaný v priebehu 24 hodín, siete musia na sťažnosti používateľov zareagovať najneskôr do 48 hodín. Spoločnosti navyše musia každých šesť mesiacov predkladať správu o spôsobe riešenia sťažností.Lambrechtová poukázala na pravidlá, o ktorých sa v súčasnosti rokuje na úrovni Európskej únie. Okrem iného majú internetové platformy zaviazať k tomu, aby okamžite poskytli príslušné údaje prokuratúram. Pokiaľ odmietnu, alebo svoju povinnosť nesplnia, budú im hroziť vysoké pokuty.Nemeckému sudcovskému združeniu to však nestačí.povedal prezident združenia Sven Rebehn.