Nemecko stojí naďalej za Ukrajinou. Scholz poskytne dodávky zbraní krajine tak dlho, ako to bude potrebné

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecko bude pokračovať v podpore Ukrajiny zbraňami „tak dlho, ako to bude potrebné", vyhlásil v utorok nemecký kancelár Olaf Scholz . „Európa a západné demokracie neakceptujú násilný útok na Ukrajinu," povedal Scholz na výročnej konferencii Federácie nemeckého priemyslu.Preto na Ukrajinu smerujú rozsiahle dodávky zbraní a na Rusko boli uvalené „bezprecedentne tvrdé sankcie", dodal. Informuje o tom portál cnn.com.„Tieto sankcie účinkujú. Áno, tieto sankcie poškodzujú aj nás. Poškodzujú naše firmy, ale sú správne," povedal Scholz. „Sloboda niečo stojí. Demokracia niečo stojí. Solidarita s priateľmi niečo stojí. A my sme pripravení platiť túto cenu," vyhlásil nemecký kancelár.Scholz ďalej povedal, že jeho cesta do mesta Irpiň pri Kyjeve minulý štvrtok mu ujasnila, že Ukrajina patrí do európskej rodiny. „Nikdy nezabudnem na obrazy hrôzy, ktoré som tam videl," vyjadril sa kancelár. Poznamenal pritom, že bude presadzovať pozitívne rozhodnutie o tom, či sa Ukrajina stane kandidátom na členstvo v EÚ.