Nemecko urovnalo spor so Saudskou Arábiou

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Nemecko a Saudská Arábia urovnali po desiatich mesiacoch vzájomný diplomatický spor, ktorý viedol k stiahnutiu saudskoarabského veľvyslanca z Berlína. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a jeho saudskoarabský rezortný partner Ádil Džubajr uzavreli príslušnú dohodu v utorok v New Yorku, kde sa zúčastňujú na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN, informovala agentúra DPA.Roztržku medzi Berlínom a Rijádom vyvolali vlani v novembri kritické vyjadrenia Maasovho predchodcu Sigmara Gabriela, na ktoré druhá strana zareagovala povolaním svojho veľvyslanca "na konzultácie" a taktiež odovzdaním diplomatickej nóty.Gabriel po stretnutí s libanonským náprotivkom kritizoval politiku Saudskej Arábie v priľahlom regióne, pričom ju označil za "dobrodružnú". Okrem iného narážal na špekulácie okolo osudu libanonského premiéra Saada Harírího, ktorý v tom čase nečakane oznámil z Rijádu svoje odstúpenie z funkcie.Na základe utorňajšej dohody sa má veľvyslanec Saudskej Arábie v najbližších týždňoch vrátiť do Nemecka. Očakáva sa, že Rijád zase čoskoro akredituje nového nemeckého veľvyslanca.Maas vyjadrinad predmetnýmiv nemecko-saudskoarabských vzťahoch, ktoré inak považuje za pevné a strategicky významné. Sporu sa dalo podľa neho vyhnúť "jasnejšou komunikáciou".Šéf diplomacie Saudskej Arábie, ktorá požadovala od Berlína ospravedlnenie, slová nemeckého partnera privítal, pričom vzťahy medzi týmito krajinami označil za "historické a dôležité". Maasa zároveň pozval na návštevu Saudskej Arábie v najskoršom možnom termíne, aby sa mohla začať