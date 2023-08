Nemecko uvažuje o dodaní rakiet Taurus Ukrajine, nebudú však môcť zasahovať ciele v Rusku

11.8.2023 (SITA.sk) - Nemecká vláda uvažuje o dodaní rakiet s dlhým doletomak budú naprogramované tak, že nebudú môcť zasiahnuť ruské územie s výnimkou okupovaného Krymu.Konajú sa o tom tajné rokovania s predstaviteľmi obranného priemyslu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na časopis Spiegel.Nemecký kancelár Olaf Scholz má podľa časopisu veľké obavy z eskalácie vojny a minister obrany Boris Pistorius požiadal výrobcu rakiet Taurus, aby do nich zapracoval obmedzenia pri programovaní cieľov.Spiegel konštatoval, že Scholz dodávky rakiet neschváli, ak si nebude istý technickou modifikáciou. Podľa kruhov z obranného priemyslu takéto obmedzenie činnosti systému je možné, ale zaberie to niekoľko týždňov.Podľa zdrojov však už veľkú rolu nezohráva podmienka nemeckého kancelára, že Berlín Ukrajine dodá rakety Taurus iba vtedy, ak USA Kyjevu poskytnú strely dlhého doletu. Rakety Taurus sú schopné zasahovať ciele do vzdialenosti 500 kilometrov.