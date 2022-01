Nemecko vlani exportovalo zbrane v rekordnej hodnote 9,35 miliardy eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecko minulý rok vyviezlo do zahraničia zbrane v rekordnej hodnote 9,35 miliardy eur. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré zverejnilo v utorok nemecké ministerstvo hospodárstva. Bilanciu pozitívne ovplyvnil najmä predaj námorných a protivzdušných zbraní do Egypta.V porovnaní s rokom 2020 zbrojárske obchody posilnili o 61 percent. Skorší rekord pochádza z roku 2019, keď Nemecko exportovalo zbrane v hodnote osem miliárd eur. Väčšinu vlaňajších vývozov za viac ako deväť miliárd eur schválil predchádzajúci vládny kabinet kancelárky Angely Merkelovej.Do Egypta Nemecko vyviezlo zbrane za zhruba 4,3 miliardy eur. Ochrancovia ľudských práv obviňujú egyptskú vládu zo závažného porušovania ľudských práv a zapojenia do konfliktov v Jemene a Líbyi. Nemecko tiež vlani exportovalo zbrane za približne jednu miliardu eur do USA.