Nemecko vraj môže v prípade krízy napumpovať do ekonomiky miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. septembra (TASR) - Nemecko môže čeliť možnej hospodárskej kríze tým, že do ekonomiky napumpuje „veľa, veľa miliárd eur“. Vyhlásil to v utorok minister financií Olaf Scholz. Vyslal tak signál, že je pripravený na veľký balík stimulov v prípade, že by sa najväčšie európske hospodárstvo prepadlo do recesie.Scholz vo svojom vystúpení v dolnej komore parlamentu na úvod rozpravy o rozpočte na rok 2020 uviedol, že Berlín si vytvoril solídne základy svojou politikou vyrovnaného rozpočtu v predchádzajúcich rokoch bez vytvárania nového dlhu. A môže tak podniknúť potrebné kroky, ak by krajinu zasiahla kríza.povedal Scholz.povedal. Dodal však, že zatiaľ ku kríze nedošlo.Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku klesla medzikvartálne o 0,1 % a séria ďalších slabých údajov vyvolala obavy, že by sa jej výkon mohol aj v období júl - september opäť znížiť. Ekonómovia pritom definujú technickú recesiu ako pokles hospodárstva najmenej dve po sebe nasledujúce štvrťroky.Len deň pred Scholzovým vystúpením v parlamente sa v médiách objavili správy, že Berlín zvažuje zriadenie nezávislých verejných agentúr, ktoré by mohli prevziať nový dlh na podporu investícií do ochrany klímy a infraštruktúry, bez toho, aby zmiernil svoje prísne pravidlá rozpočtových výdavkov.