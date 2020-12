Nemecko vstupuje do prísneho lockdownu s rekordnými úmrtiami, opatrenia majú platiť do 10. januára

Od októbra exponenciálny rast nákazy

Tlak na rýchlejšie schválenie vakcíny

16.12.2020 - V Nemecku, ktoré od stredy vstupuje do prísnejšieho lockdownu, zaznamenali rekordnú mieru úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Za uplynulých sedem dní Inštitút Roberta Kocha zaevidoval 179,8 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov, čo je dosiaľ najvyššie číslo a o zhruba 30 viac ako pred týždňom.Rekordne vysoký bol aj denný prírastok úmrtí, ktorý sa v utorok vyšplhal na 952. Je to oveľa vyššie číslo, ako predošlý rekord z piatka 598 úmrtí, zahŕňa však dáta z dvoch dní z ťažko zasiahnutej spolkovej krajiny Sasko, ktoré v utorok neoznámilo čísla. Celkový počet úmrtí v Nemecku tak stúpol na 23 427.Inštitút v stredu oznámil aj denný prírastok 27 728 nových infekcií. Miera nových prípadov za uplynulých sedem dní tiež dosiahla rekordnú výšku - 179,8 prípadu na 100-tisíc obyvateľov. Nákaza v Nemecku exponencionálne rastie od októbra. V novembri v krajine začal platiť "ľahký lockdown", ktorý uzavrel bary a reštaurácie, ale nechal otvorené napríklad obchody.Opatrenia síce ustálili prírastky prípadov, ale na vysokej úrovni, a tak sa museli úrady prichýliť k prísnejším opatreniam.Prísnejší lockdown tak zatvára už aj väčšinu obchodov i školy či obmedzuje súkromné stretnutia na maximálne dve domácnosti s piatimi členmi. Reštrikcie by mali platiť prinajmenšom do 10. januára.Nemeckí predstavitelia tlačili na Európsku liekovú agentúra (EMA), aby urýchlila schvaľovací proces vakcín proti koronavírusu. EMA v utorok oznámila, že stretnutie v tejto veci presunula na pondelok.Podľa ministra zdravotníctva Jensa Spahna by Nemecko mohlo začať s očkovaním dva dni po schválení agentúrou. Zatiaľ čo čakajú na začiatok vakcinácie, nemecké úrady vyzývajú ľudí, aby boli trpezliví a dodržiavali počas nadchádzajúcich sviatkov stanovené predpisy.