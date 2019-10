Nemecko zakázalo predaj zbraní Turecku pre jeho ofenzívu v Sýrii

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecko zastavilo predaj zbraní Turecku, ktoré by mohli byť použité v operáciách proti kurdským milíciám na severe Sýrie. V sobotu to napísala tlačová agentúra AFP, ktorá citovala nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa." povedal Maas pre nedeľné vydanie nemeckého denníka Bild.Turecko spustilo vojenskú operáciu v stredu 9. októbra, niekoľko dní po tom, čo sa z oblasti stiahli americkí vojaci. Náletmi a delostreleckou paľbou cielilo na pozície sýrskych kurdských milícií Oddiely ľudovej obrany (YPG) neďaleko tureckých hraníc.Turecká operácia vyvolala rozsiahlu medzinárodnú kritiku a varovania Spojených štátov a Európskej únie pred možnými sankciami. YPG zohrali kľúčovú úlohu v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, pripomenula agentúra Reuters.Vlani Nemecko exportovalo do Turecka, členského štátu Severoatlantickej aliancie (NATO), zbrane celkovo za takmer 243 miliónov eur - čo je takmer tretina z celkového predaja zbraní za 771 miliónov eur.A za prvé štyri mesiace tohto roka dosiahol predaj nemeckých zbraní Turecku - najväčšiemu zákazníkovi Nemecka v NATO - sumu 184 miliónov eur.Súčasťou nemeckej populácie je aj okolo 2,5 milióna ľudí tureckého pôvodu.Nemecko je jedným z najväčších exportérov zbraní na svete, popri Spojených štátoch, Rusku, Číne, Británii a Francúzsku.Vlani Berlín uvalil embargo na predaj zbraní Saudskej Arábii, k tomuto kroku siahol po vražde novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.Maas tento týždeň varoval, že operácia Turecka v Sýrii môže spôsobiť oživenie Islamského štátu (IS) v regióne a spustiť humanitárnu katastrofu.