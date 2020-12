Nemecko zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny, od cestujúcich vyžaduje formulár aj karanténu

Po príchode čaká cestujúcich karanténa

Nemecko zakázalo lety z Veľkej Británie

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecko zaradilo celé územie Slovenskej republiky medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.Osoby prichádzajúce do Nemecka z takýchto štátov, v ktorých sa zdržiavali posledných desať dní, sú povinné prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe, ktorý sa nachádza na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí či štátov musia ísť do desaťdňovej karantény. Príslušný nemecký úrad zdravia môže počas desiatich dní po pricestovaní vyžiadať od cestujúceho predloženie negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo cestujúceho vyzvať na vykonanie testu.Karanténa môže byť predčasne ukončená, ak sa cestujúci dá otestovať, najskôr však piaty deň po príchode do Nemecka a predloží negatívny výsledok testu na COVID-19.Po príchode do miesta bydliska v Nemecku ministerstvo odporúča cestujúcim prichádzajúcim z rizikových oblastí kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia (Gesundheitsamt), kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k prípadne ďalším testom na ochorenie COVID-19, keďže v jednotlivých spolkových krajinách sa podmienky odlišujú.Od 21. decembra zaviedlo Nemecko dočasný zákaz komerčných letov cestujúcich zo Spojeného kráľovstva predbežne do 31. decembra. Rezort diplomacie pripomína, že od 16. novembra sa Nemecko nenachádza na slovenskom zozname menej rizikových krajín.