Nemecko zastavilo na hraniciach tisíce ľudí, nesplnili výnimky pre vstup do krajiny

15.2.2021 - Nemecká polícia v pondelok na hraniciach s Českou republikou a Tirolskom zastavila asi päťtisíc ľudí, ktorým odoprela vstup do krajiny. Po rozšírení nových mutácií koronavírusu Nemecko sprísnilo pravidlá vstupu z členských štátov EÚ a čiastočne obnovilo hraničné kontroly.S účinnosťou od nedele môžu do Nemecka pricestovať z Českej republiky a Tirolska iba nemeckí štátni príslušníci, cudzinci s povolením na pobyt, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve a zdravotnícky personál. Medzi osobitne rizikové krajiny vláda v Berlíne zaradila aj Slovensko.V pondelok dopoludnia polícia skontrolovala zhruba 10-tisíc ľudí, asi päťtisíc poslala späť, uviedol hovorca spolkového ministerstva vnútra Steve Alter.Pre vstup do Nemecka platí niekoľko výnimiek, ktoré sa vzťahujú napríklad na vodičov a personál v nákladnej doprave. Aj tí sa však musia preukázať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 48 hodín.