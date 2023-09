Nemecko zavedie dočasné kontroly na hraniciach s Poľskom a Českom

Obchádzanie pravidiel

Protinemecká rétorika v Poľsku

27.9.2023 (SITA.sk) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeser sa chystá oznámiť dočasné kontroly na hraniciach s Poľskom a Českom v snahe obmedziť nelegálnu migráciu do Nemecka. Informuje o tom spravodajský portál Politico, ktorému to povedal nemenovaný nemecký predstaviteľ. Dočasné kontroly budú podľa neho na vybraných hraničných priechodoch a začnú sa v nadchádzajúcich dňoch.Nemecko zavedie náhodné kontroly na priechodoch, „o ktorých vieme, že ich často využívajú obchodníci s ľuďmi“, uviedol predstaviteľ.Používanie náhodných kontrol namiesto komplexnejších hraničných kontrol umožňuje Nemecku obchádzať pravidlá, ktoré od členských štátov Európskej únie vyžadujú, aby pred zavedením hraničných kontrol v schengenskom priestore mesiac vopred informovali Európsku komisiu , dodal.. O azyl počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka v Nemecku požiadalo zhruba 204-tisíc ľudí, čo je 77 percent viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.Otázka hraničných kontrol bude mimoriadne citlivá hlavne pre Poľsko, ktoré 15. októbra čakajú parlamentné voľby.Vládna strana Právo a spravodlivosť sa snaží získať voličov okrem iného aj na protinemeckú rétoriku a požadovanie reparácií za nacistické zločiny.. Nemecký kancelár Olaf Scholz naznačil, že kríza na hraniciach súvisí aj s týmto programom a žiadal objasnenie, no poľský minister zahraničia Zbigniew Rau ho vyzval, aby sa „zdržal vyhlásení, ktoré poškodzujú naše vzájomné vzťahy“.Český minister vnútra Vít Rakušan začiatkom týždňa povedal, že česká polícia bude spolupracovať s nemeckými kolegami na hraničných kontrolách. Faeser chcela podobnú spoluprácu aj s Poľskom, dosiaľ sa však nepodarilo dosiahnuť dohodu, povedal spomenutý nemenovaný nemecký predstaviteľ.