Nemecko žiada EÚ o pomoc s migrantmi uviaznutými pri Lampeduse

Archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 5. apríla (TASR) - Nemecko požiadalo v piatok Európsku komisiu o to, aby našla tzv. bezpečný prístav pre záchrannú loď nemeckej humanitárnej organizácie Sea-Eye so 64 migrantmi na palube. Berlín tak podľa agentúry AP reagoval na žiadosti jednak samotnej mimovládnej organizácie, ale aj talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho, ktorý lodi nepovolil zakotviť v talianskych prístavoch.Hovorca nemeckého ministerstva vnútra Stefan Ruwwe-Glösenkamp oznámil, že Nemecko požiadalo Európsku komisiu, aby koordinovala hľadanie takéhoto prístavu. Berlín je podľa jeho slov ochotný prijať časť migrantov z lode, avšak zároveň očakáva, že sa podobne zachová aj "vysoký počet členských štátov" EÚ.Organizácia Sea-Eye v piatok uviedla, že sa obrátila na Berlín so žiadosťou, aby pomocou diplomatických kanálov našiel bezpečný prístav pre migrantov, ktorých zachránil v stredu neďaleko Líbye.O zasiahnutie požiadal Berlín aj taliansky minister vnútra Salvini. Urobil tak prostredníctvom oficiálneho listu, v ktorom nemeckej vláde zároveň povedal, že loď nemôže zakotviť v Taliansku.Salvini svoj tvrdý postoj voči mimovládnym organizáciám pôsobiacim v Stredozemnom mori potvrdil aj na aktuálne prebiehajúcom stretnutí ministrov G7 vo Francúzsku. "Zjavne nie všetky mimovládne organizácie, ale niektoré z nich sú komplicmi" prevádzačov, povedal podľa agentúry AP.Oboril sa tiež aj na samotnú Sea-Eye, ktorá podľa jeho slov vystavila životy migrantov riziku, keď sa po ich záchrane pri líbyjskom pobreží vydala na plavbu smerom k Európe. Agentúra AP v tejto súvislosti dodáva, že na základe medzinárodných noriem majú byť migranti zachránení na mori prevezení do tzv. bezpečných prístavov, aké však v Líbyi podľa EÚ nie sú.Loď humanitárnej organizácie Sea-Eye nazvaná Alan Kurdi ostáva podľa slov hovorkyne tejto mimovládnej organizácie Carlotty Weibleovej v medzinárodných vodách pri najjužnejšom talianskom ostrove Lampedusa, ku ktorého brehom sa však bez povolenia približovať nebude. Hovorkyňa ďalej uviedla, že podmienky na palube lode sa zhoršujú a schyľuje sa tiež k búrke. Dodala, že organizácia požiadala o pomoc nemecké ministerstvo zahraničných vecí.Taliansko aj Malta odmietajú prijímať vo svojich prístavoch lode humanitárnych organizácií, ktoré podľa ich slov svojou činnosťou len povzbudzujú prevádzačov, aby na more vysielali chatrné plavidlá preplnené migrantmi hľadajúcimi útočisko v Európe.