Nemecko zmiernilo zákaz používania nacistických symbolov v počítačoch

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. augusta (TASR) - Počítačové hry obsahujúce symboly z nacistickej éry ako napríklad svastika, by sa v budúcnosti mohli predávať aj v Nemecku, hoci doposiaľ boli v tejto krajine zakázané. Oznámil to vo štvrtok nemecký úrad pre reguláciu odvetvia zábavného softvéru (USK), ktorý schvaľuje, či sa akákoľvek počítačová hra dostane na nemecký trh, priblížila vo štvrtok agentúra Reuters.Používanie symbolov z obdobia nacizmu odporuje nemeckej ústave. Klauzula v tamojšom trestnom zákonníku však umožňuje, aby sa takéto symboly používalispôsobom. To sa už deje vo filmovom priemysle a rovnako sa teraz podľa vyhlásenia USK bude uplatňovať aj pri počítačových hrách.povedala riaditeľa USK Elisabeth Seckerová.Dodala, že za spoločensky primerané budú považované napríklad všetky počítačové hry, ktoré sa zjavne stavajú na odpor voči protiústavným organizáciám či ich ideológii.USK kontroluje ešte pred predajom v Nemecku všetky hry a vydáva v súvislosti s nimi vekové obmedzenia. Producenti hier, ktoré obsahovali inkriminované symboly protiústavných organizácií ich doposiaľ úradu nesmeli ani len odovzdať na posúdenie. To sa však teraz zmení, pričom úrad bude - po upozornení na takéto symboly - posudzovať jednotlivo každý prípad.Kontroverzie doposiaľ v Nemecku vyvolávali hry zachytávajúce obdobie druhej svetovej vojny ako napríklad séria hier Wolfenstein. Tá sa v Nemecku síce predáva, no chýbajú v nej Hitlerové fúzy i nacistické symboly, ktoré sú zamenené za vymyslené.