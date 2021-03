Nemecko zrejme zasiahla tretia vlna pandémie koronavírusu, tvrdí riaditeľ Inštitútu Roberta Kocha

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu v Nemecku od začiatku pandémie zachránili viac ako 100-tisíc životov. Povedal to vo štvrtok Lothar Wieler, riaditeľ Inštitútu Roberta Kocha , ktorý pôsobí ako nemecké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.Počas prednášky pre študentov Technickej univerzity v Mníchove, Wieler uviedol, že podľa kalkulácií jeho inštitútu, je letalita ochorenia COVID-19 pre Nemecko približne 1,14 percenta. Znamenalo by to, že rozšírenie vírusu po celej krajine by viedlo k viac ako 800-tisíc úmrtiam. „V našej krajine sme zachránili desaťtisíce, ak nie státisíce životov už len týmito opatreniami v oblasti verejného zdravia," konštatoval Wieler.Za uplynulý deň podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha pribudlo ďalších 14 356 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 321 úmrtí. Celkový počet potvrdených infekcií tak stúpol na viac ako 2,5 milióna a počet úmrtí na COVID-19 vzrástol na 72 810. V stredu Lothar Wieler na pôde OSN v Ženeve pred novinármi vyjadril názor, že v Nemecku sa začala „tretia vlna" pandémie.