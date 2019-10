Nemecko zvyšuje plány rastu kapacity veterných elektrární na mori

Archívna snímka z prvého nemeckého veterného parku na otvorenom mori. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 7. októbra (TASR) - Výroba elektriny z veternej energie v Baltskom a Severnom mori by sa mala podľa predstáv nemeckej spolkovej vlády a severných spolkových krajín zvyšovať rýchlejšie, než sa doteraz plánovalo.Podľa ministra energetiky Dolného Saska Olafa Liesa by sa súčasná inštalovaná kapacita 7 gigawattov mala do roka 2030 zvýšiť na 20 gigawattov. "" povedal Lies po pondelkovom stretnutí severných spolkových krajín s predstaviteľmi vlády v Hannoveri. Doterajší cieľ do roka 2030 bol stanovený na 15 gigawattov.