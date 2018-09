Nemecký agrosektor očakáva, že sucho zvýši ceny zemiakov zhruba o 30 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Hannover 12. septembra (TASR) - Extrémne sucho počas letných mesiacov v Nemecku, ktoré spôsobilo prudký pokles úrody zemiakov, zvýši ich ceny zhruba o 30 %. Uviedla to v stredu Nemecká poľnohospodárska spoločnosť (DLG).povedal Martin Unhau z DLG. Podľa neho by tohtoročná úroda mala dosiahnuť od 8,5 milióna do 10 miliónov ton. V minulom roku zaznamenali v Nemecku úrodu zemiakov na úrovni 11,7 milióna ton.DLG zverejnila správu tri týždne po tom, ako nemecká vláda oznámila, že farmárom, ktorých poškodilo sucho, rozdelí v rámci finančnej pomoci okolo 340 miliónov eur. Poisťovne odhadujú, že celkové škody pre farmárov v dôsledku sucha dosiahnu minimálne 2 miliardy eur. Spolkové vlády medzičasom informovali, že pre sucho je ohrozená existencia približne 10.000 fariem v krajine.